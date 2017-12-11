Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РосЕвроБанка на уровне «ВВ-/В». По рейтингам сохранен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении агентства, РосЕвроБанк по-прежнему демонстрирует хорошую способность генерировать прибыль, а также поддерживает стабильное качество активов, высокий уровень покрытия проблемных кредитов резервами и сильные показатели ликвидности. Рейтинговое действие также учитывает возможное приобретение дополнительного миноритарного пакета акций РосЕвроБанка Совкомбанком.

«Наша оценка бизнес-позиции РосЕвроБанка учитывает его стабильную бизнес-модель, устойчивые показатели прибыли в прошлом, хорошую диверсификацию выручки, слаженную управленческую команду, а также позитивное влияние миноритарных акционеров — Европейского банка реконструкции и развития и Немецкой корпорации инвестиций и развития (DEG) — на практику корпоративного управления. В рамках нашего базового сценария мы ожидаем, что банк будет придерживаться взвешенного подхода в сфере корпоративного управления даже в случае возможного выхода указанных организаций из состава акционеров», — говорится в релизе.

Коэффициент рентабельности активов РосЕвроБанка составлял около 3% в последние пять лет, что стабильно превышает показатели сопоставимых российских банков, указывает агентство. Показатели капитализации оцениваются как адекватные. S&P прогнозирует, что коэффициент капитала банка, скорректированного с учетом риска, до корректировок на риски концентрации и диверсификацию составит 9,5—10% в ближайшие 12—18 месяцев. Базовый сценарий, учитывающий исключительно операционную деятельность РосЕвроБанка, предполагает рост кредитного портфеля примерно на 7—8% в 2017—2019 годах; некоторое снижение чистой процентной маржи в соответствии с тенденцией, характерной для банковского сектора в целом, — с 6,2—6,3% в 2015—2016 годах до 5,7—5,9% в 2017—2019 годах; дивидендные выплаты в размере около 30% чистого дохода в 2018—2019 годах в соответствии с дивидендной политикой РосЕвроБанка; по-прежнему высокие расходы на формирование резервов по кредитам в 2017 году и снижение показателя в 2018-м с учетом допущения аналитиков об отсутствии роста проблемных кредитов у банка.

Оценка агентством позиции РосЕвроБанка по риску как адекватной отражает хорошее качество и уровень диверсификации кредитного портфеля, небольшой объем кредитования связанных сторон, а также эффективную практику управления рисками, что позволило банку успешно преодолеть последствия финансовых кризисов начиная с 1998 года. В числе прочего отмечается значительная концентрация деятельности банка на кредитовании государственных организаций — 16—21% совокупных кредитов в последние два года. Доля кредитования компаний сектора строительства и операций с недвижимостью, деятельность которых аналитики считают сопряженной с высокими рисками, у РосЕвроБанка ниже, чем у большинства российских банков. В розничном сегменте банк ориентируется на предоставление продуктов, сопряженных с меньшими рисками, такими как ипотечные кредиты и кредиты зарплатным клиентам. Проблемные кредиты (просроченные более чем на 90 дней) составляли 2% совокупных кредитов на 30 сентября 2017 года, в то время как рассчитанный агентством средний показатель для банковской системы составляет около 10%.

S&P оценивает показатели фондирования РосЕвроБанка как средние, а показатели ликвидности — как адекватные.



«Стабильный» прогноз по рейтингам РосЕвроБанка отражает ожидания того, что банк сможет сохранить текущие характеристики кредитоспособности в ближайшие 12 месяцев.