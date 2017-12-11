Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РосЕвроБанка на уровне «ВВ-/В». По рейтингам сохранен «стабильный» прогноз.
Как поясняется в сообщении агентства, РосЕвроБанк по-прежнему демонстрирует хорошую способность генерировать прибыль, а также поддерживает стабильное качество активов, высокий уровень покрытия проблемных кредитов резервами и сильные показатели ликвидности. Рейтинговое действие также учитывает возможное приобретение дополнительного миноритарного пакета акций РосЕвроБанка Совкомбанком.
«Наша оценка бизнес-позиции РосЕвроБанка учитывает его стабильную бизнес-модель, устойчивые показатели прибыли в прошлом, хорошую диверсификацию выручки, слаженную управленческую команду, а также позитивное влияние миноритарных акционеров — Европейского банка реконструкции и развития и Немецкой корпорации инвестиций и развития (DEG) — на практику корпоративного управления. В рамках нашего базового сценария мы ожидаем, что банк будет придерживаться взвешенного подхода в сфере корпоративного управления даже в случае возможного выхода указанных организаций из состава акционеров», — говорится в релизе.
Коэффициент рентабельности активов РосЕвроБанка составлял около 3% в последние пять лет, что стабильно превышает показатели сопоставимых российских банков, указывает агентство. Показатели капитализации оцениваются как адекватные. S&P прогнозирует, что коэффициент капитала банка, скорректированного с учетом риска, до корректировок на риски концентрации и диверсификацию составит 9,5—10% в ближайшие 12—18 месяцев. Базовый сценарий, учитывающий исключительно операционную деятельность РосЕвроБанка, предполагает рост кредитного портфеля примерно на 7—8% в 2017—2019 годах; некоторое снижение чистой процентной маржи в соответствии с тенденцией, характерной для банковского сектора в целом, — с 6,2—6,3% в 2015—2016 годах до 5,7—5,9% в 2017—2019 годах; дивидендные выплаты в размере около 30% чистого дохода в 2018—2019 годах в соответствии с дивидендной политикой РосЕвроБанка; по-прежнему высокие расходы на формирование резервов по кредитам в 2017 году и снижение показателя в 2018-м с учетом допущения аналитиков об отсутствии роста проблемных кредитов у банка.
Оценка агентством позиции РосЕвроБанка по риску как адекватной отражает хорошее качество и уровень диверсификации кредитного портфеля, небольшой объем кредитования связанных сторон, а также эффективную практику управления рисками, что позволило банку успешно преодолеть последствия финансовых кризисов начиная с 1998 года. В числе прочего отмечается значительная концентрация деятельности банка на кредитовании государственных организаций — 16—21% совокупных кредитов в последние два года. Доля кредитования компаний сектора строительства и операций с недвижимостью, деятельность которых аналитики считают сопряженной с высокими рисками, у РосЕвроБанка ниже, чем у большинства российских банков. В розничном сегменте банк ориентируется на предоставление продуктов, сопряженных с меньшими рисками, такими как ипотечные кредиты и кредиты зарплатным клиентам. Проблемные кредиты (просроченные более чем на 90 дней) составляли 2% совокупных кредитов на 30 сентября 2017 года, в то время как рассчитанный агентством средний показатель для банковской системы составляет около 10%.
S&P оценивает показатели фондирования РосЕвроБанка как средние, а показатели ликвидности — как адекватные.
«Стабильный» прогноз по рейтингам РосЕвроБанка отражает ожидания того, что банк сможет сохранить текущие характеристики кредитоспособности в ближайшие 12 месяцев.
АО «АКБ «РосЕвроБанк» — крупный столичный банк, большая часть бизнеса которого сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности финансовой организации — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, работа с на денежном и долговом рынках, валютные операции. Мажоритарный акционер РосЕвроБанка — REG Holding Limited (64,66%), среди конечных бенефициаров которого Сергей Гришин и члены совета директоров кредитной организации. В списке акционеров РосЕвроБанка также Европейский Банк Реконструкции и Развития, немецкая корпорация DEG и ПАО «Совкомбанк».
На данный момент компании REG Holding Limited принадлежит 64,66% акций банка. Конечными бенефициарами банка через указанную организацию выступают член совета директоров банка Сергей Гришин (27,56% акций в капитале банка), председатель совета директоров Андрей Суздальцев (10,63%), председатель правления Илья Бродский (12,37%), Антон Бесаев (3,31%), члены правления Дмитрий Суздальцев и Олег Вершинин (по 0,37%). Стоит добавить, что Сергей Гришин и Андрей Суздальцев в настоящее время являются директорами компании RosEuroDevelopment Holding Corporation. Строительная организация с соответствующим российским названием «РосЕвроДевелопмент» наряду с АКБ «РосЕвроБанк», «РосЕвроОтель» (управление гостиничной недвижимостью) и девелоперской компанией «РосЕвроСити» (ООО «РЕ-СИТИ»), согласно данным сайта последней организации, входят в консорциум «РосЕвроГрупп».
Совкомбанку напрямую и через участие в REG Holding Limited принадлежит 28,67% акций банка. Еще 11% акций контролирует Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который в июне 2012 года увеличил свою долю в уставном капитале банка на 6% за счет выкупа акций у компании REG Holding Limited; Правительство Федеративной Республики Германия в лице корпорации DEG владеет 5,7% акциями банка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 193,20 млрд рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,94 млрд, кредитный портфель — 99,61 млрд, обязательства перед населением — 40,48 млрд.