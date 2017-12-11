Банк «Открытие» объявил о запуске платежного сервиса Samsung Pay на базе карт «Мир».
Как сообщало АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир»), банк вошел в число участников пилотного проекта, по итогам реализации которого технологическое решение по подключению карт «Мир» к Samsung Pay стало доступно банкам — эмитентам этих карт для полномасштабной реализации в 2018 году.
«Samsung Pay принимается везде, где можно оплатить покупку картой «Мир», при этом не имеет значения, какой именно терминал установлен в торговой точке. Главное преимущество Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication) сервис поддерживает собственную технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission). Поэтому сервис совместим не только с устройствами оплаты по бесконтактной технологии, но и с большинством платежных терминалов, где принимаются банковские карты только по контактному чипу и магнитной полосе», — указывают в банке «Открытие». Подчеркивается, что Samsung Pay доступен для широкого списка мобильных устройств Samsung.
Также в банке обращают внимание на высокую безопасность платежей в рамках данного сервиса. Так, вместо номера карты используется специальный цифровой код — токен. Для каждой покупки требуется авторизация по отпечатку пальца или ПИН-коду. Специальная встроенная система безопасности устройства Samsung Knox обеспечивает защиту данных Samsung Pay независимо от операционной системы.
«НСПК активно развивает эквайринговую сеть с поддержкой бесконтактного «Мира», но благодаря технологии MST уже сейчас с помощью телефона Samsung можно оплатить свои покупки практически в любой точке, — отметил начальник управления по развитию дебетовых продуктов банка «Открытие» Дмитрий Лепехин. — Мы рады быть одним из первых банков, которые реализовали данную технологию. На сегодняшний день у нас выпущено свыше 300 тысяч карт «Мир», и мы рассчитываем, что запуск Samsung Pay позволит значительно увеличить использование карты нашими клиентами».
Ранее в этому году данный функционал стал доступен держателям карт Visa и Masterсard банка «Открытие».
Оператор национальной платежной системы «Мир» — АО «НСПК» и Samsung Electronics объявляют о подключении платежной системы «Мир» к мобильному сервису Samsung Pay. Компании реализовали техническую возможность подключения карт «Мир» после ряда успешных пилотных испытаний, в которых участвовали эмитенты национальных карт — банк «Открытие», Россельхозбанк, «Центр-инвест» и Челиндбанк, а также вендоры трансакционных и процессинговых решений — Compass Plus, OpenWay и TSYS.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.