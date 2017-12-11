Банк «Открытие» объявил о запуске платежного сервиса Samsung Pay на базе карт «Мир».

Как сообщало АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир»), банк вошел в число участников пилотного проекта, по итогам реализации которого технологическое решение по подключению карт «Мир» к Samsung Pay стало доступно банкам — эмитентам этих карт для полномасштабной реализации в 2018 году.

«Samsung Pay принимается везде, где можно оплатить покупку картой «Мир», при этом не имеет значения, какой именно терминал установлен в торговой точке. Главное преимущество Samsung Pay заключается в том, что помимо технологии NFC (Near Field Communication) сервис поддерживает собственную технологию Samsung MST (Magnetic Secure Transmission). Поэтому сервис совместим не только с устройствами оплаты по бесконтактной технологии, но и с большинством платежных терминалов, где принимаются банковские карты только по контактному чипу и магнитной полосе», — указывают в банке «Открытие». Подчеркивается, что Samsung Pay доступен для широкого списка мобильных устройств Samsung.

Также в банке обращают внимание на высокую безопасность платежей в рамках данного сервиса. Так, вместо номера карты используется специальный цифровой код — токен. Для каждой покупки требуется авторизация по отпечатку пальца или ПИН-коду. Специальная встроенная система безопасности устройства Samsung Knox обеспечивает защиту данных Samsung Pay независимо от операционной системы.

«НСПК активно развивает эквайринговую сеть с поддержкой бесконтактного «Мира», но благодаря технологии MST уже сейчас с помощью телефона Samsung можно оплатить свои покупки практически в любой точке, — отметил начальник управления по развитию дебетовых продуктов банка «Открытие» Дмитрий Лепехин. — Мы рады быть одним из первых банков, которые реализовали данную технологию. На сегодняшний день у нас выпущено свыше 300 тысяч карт «Мир», и мы рассчитываем, что запуск Samsung Pay позволит значительно увеличить использование карты нашими клиентами».



Ранее в этому году данный функционал стал доступен держателям карт Visa и Masterсard банка «Открытие».

Банки получили возможность подключать карты «Мир» к сервису Samsung Paу Оператор национальной платежной системы «Мир» — АО «НСПК» и Samsung Electronics объявляют о подключении платежной системы «Мир» к мобильному сервису Samsung Pay. Компании реализовали техническую возможность подключения карт «Мир» после ряда успешных пилотных испытаний, в которых участвовали эмитенты национальных карт — банк «Открытие», Россельхозбанк, «Центр-инвест» и Челиндбанк, а также вендоры трансакционных и процессинговых решений — Compass Plus, OpenWay и TSYS.