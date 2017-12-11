Сейчас выгодно брать ипотеку, но при нынешнем уровне инфляции ожидается еще большее снижение ставки, считает председатель правления банка «Российский Капитал» Михаил Кузовлев.

«Все зависит от того, как поведет себя рынок жилья. Но поскольку все ожидают, что он находится внизу, то, наверное, надо брать сейчас. Хотя, безусловно, при нынешнем курсе инфляции мы все ожидаем снижения ставки», — рассказал он в программе «Первые лица» с Инной Луневой, отвечая на вопрос, стоит ли брать ипотеку или лучше подождать снижения ставок.

Кузовлев также добавил, что ипотека не «живет» выше ставки 15% годовых. И если ставка становится ниже 10%, то она начинает «оживать» еще больше.