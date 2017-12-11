Базирующийся в Крыму Черноморский Банк Развития и Реконструкции приступил к выпуску «Моментальной» карты платежной системы «Мир».

Плата за выпуск карты и ее обслуживание в течение всего срока действия взимается единовременно и составляет 200 рублей. Срок действия карты — три года.

Комиссия за выдачу наличных в устройствах ЧБРР не взимается, а в банкоматах и ПВН сторонних банков составляет 0,7% (минимум 30 рублей).

Услуга СМС-информирования предоставляется за 50 рублей в месяц.

«Ограничение по снятию наличных составляет 50 тысяч рублей в день, 1 миллион рублей в месяц в банкоматах и ПВН самого ЧБРР и сторонних банков. Такие же лимиты установлены для операций в торгово-сервисной сети», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.

Черноморский банк развития и реконструкции АО «Черноморский банк развития и реконструкции» (ЧБРР) — небольшой региональный финансовый институт Республики Крым, основным источником фондирования которого являются счета корпоративных лиц и депозиты населения. Исторически ориентирован на кредитование и обслуживание госпредприятий, организаций сельского хозяйства и туризма.
В настоящее время основным акционером ЧБРР выступает Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым — 98,15% акций. Оставшиеся 1,85% приходятся на акционеров-миноритариев.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 5,03 млрд рублей (297-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,31 млрд, кредитный портфель — 0,78 млрд, обязательства перед населением — 1,76 млрд.