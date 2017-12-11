Базирующийся в Крыму Черноморский Банк Развития и Реконструкции приступил к выпуску «Моментальной» карты платежной системы «Мир».

Плата за выпуск карты и ее обслуживание в течение всего срока действия взимается единовременно и составляет 200 рублей. Срок действия карты — три года.

Комиссия за выдачу наличных в устройствах ЧБРР не взимается, а в банкоматах и ПВН сторонних банков составляет 0,7% (минимум 30 рублей).

Услуга СМС-информирования предоставляется за 50 рублей в месяц.



«Ограничение по снятию наличных составляет 50 тысяч рублей в день, 1 миллион рублей в месяц в банкоматах и ПВН самого ЧБРР и сторонних банков. Такие же лимиты установлены для операций в торгово-сервисной сети», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.