Базирующийся в Крыму Черноморский Банк Развития и Реконструкции приступил к выпуску «Моментальной» карты платежной системы «Мир».
Плата за выпуск карты и ее обслуживание в течение всего срока действия взимается единовременно и составляет 200 рублей. Срок действия карты — три года.
Комиссия за выдачу наличных в устройствах ЧБРР не взимается, а в банкоматах и ПВН сторонних банков составляет 0,7% (минимум 30 рублей).
Услуга СМС-информирования предоставляется за 50 рублей в месяц.
«Ограничение по снятию наличных составляет 50 тысяч рублей в день, 1 миллион рублей в месяц в банкоматах и ПВН самого ЧБРР и сторонних банков. Такие же лимиты установлены для операций в торгово-сервисной сети», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 5,03 млрд рублей (297-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,31 млрд, кредитный портфель — 0,78 млрд, обязательства перед населением — 1,76 млрд.