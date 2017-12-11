Запуск «Тинькофф Мобайл» ожидается 13 декабря.



«13 декабря — начало новой эпохи в истории мобильной связи: день запуска «Тинькофф Мобайл», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Тинькофф Мобайл».

Во время проведения форума Finopolis-2017 в октябре основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков пообещал, что «Тинькофф Мобайл» запустится через два месяца.

«Через два месяца запускаем «Тинькофф Мобайл». Мы хотим быть телеком-компанией, хотя бы на сетях «Ростелекома» и Tele2. Мы туда идем», — сказал он.

По его словам, в будущем будет глубокая конвергенция между банками и телеком-компаниями.