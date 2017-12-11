Банкам будет проще снижать их заемщикам ставки по уже выданным ипотечным кредитам. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поручила департаменту банковского регулирования ЦБ подготовить предложения по изменению в Положение об обязательных резервах кредитных организаций, сообщает РБК.



Вопрос упрощения условий рефинансирования ссуд для действующих заемщиков банков обсуждался во время недавней закрытой встречи с членами Ассоциации региональных банков России (ассоциация «Россия»), подтвердил изданию председатель совета ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков. По его словам, планируется смягчение условий досоздания резервов в случае снижения ставки по уже выданным ипотечным кредитам.



Для банка-кредитора снижение ставки своему заемщику по ранее выданному кредиту, согласно регулятивным требованиям ЦБ, приравнивается к реструктуризации кредита и требует доначисления резервов (а это дополнительные расходы для банков), поэтому банки неохотно рефинансируют такие займы своим клиентам.

«В рамках действующего нормативного акта ЦБ снижение ставки по действующему кредиту, по которому оно не предусматривалось изначально, расценивается ЦБ как наличие проблемы у заемщика с обслуживанием кредита, — говорит директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко. — Таким образом, банк, снижая ставку по ипотеке по ранее выданному кредиту, снижает его качество, то есть обесценивает ссуду и должен перенести ее в другую категорию качества, где резервы выше». Это ухудшает качество кредитного портфеля банка, а также требует от него дополнительных ресурсов.

Затраты на доначисление резервов немалые, указывают банкиры. В случае рефинансирования банк должен перевести вновь выданный кредит из первой во вторую группу качества с «умеренным кредитным риском», где ставка риска (размер необходимого резерва) равна 1—21% от суммы основного долга, пояснили в одном из банков из топ-40. Учитывая, что средний размер ипотеки по стране — 1,8 млн рублей, а по Москве — 4,02 млн рублей, пятая часть от этой суммы — весьма существенный расход для банка.

В то же время клиенты из числа ипотечных заемщиков в связи с активным снижением ставок на рынке желают улучшить условия обслуживания своей ипотеки.

Но из-за нежелания банков — первоначальных кредиторов снижать ставки по указанным выше причинам клиенты обращаются в другие банки за рефинансированием ипотеки. Для других банков это будет выдача нового кредита, что не облагается повышенными резервами.

В результате банки — первоначальные кредиторы начали терять своих наиболее качественных заемщиков.