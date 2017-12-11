Первый день торгов на Чикагской фондовой бирже фьючерсом на биткоин ознаменовался резким взлетом.

Стартовав с отметки 15 тыс. долларов, стоимость январского контракта на криптовалюту взлетела на 25%, превысив отметку 18 тыс. долларов. На максимуме фьючерсы поднимались до 18,7 тыс. долларов.



Торги фьючерсом на биткоин неоднократно прерывались, поскольку по правилам биржи рост котировок выше 20% требует остановки всех сделок, сообщает Bloomberg. Агентство также отмечает, что объемы торгов на начальном этапе превзошли ожидания, а трафик на сайте биржи оказался настолько большим, что наблюдались задержки и сбои.

«Торговать было довольно легко. Я думаю, со временем рынок окрепнет», — цитирует Bloomberg слова управляющего партнера в чикагской Grace Hall Trading LLC Джо Ван Хекке.

«Биткоин растет и находится вблизи своих исторических максимумов. Поводом является запуск фьючерсов. JP Morgan, Citigroup и Societe Generale — крупнейшие брокеры, предоставляющие доступ к фьючерсам, не участвовали в воскресной торговле. Тем не менее уже 18 числа будут запущены производные инструменты от CME, что может придать дополнительный толчок для роста котировок. Институциональный капитал постепенно приходит на рынок криптовалют, а игроки все чаще используют их как страховку от возможного краха традиционных активов, и если данный процесс будет продолжаться, то к концу 2018 года курс главного цифрового актива сможет достигнуть 100 тысяч долларов», — сказал аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Пир жадности охватил рынок криптовалюты на прошлой неделе. Ненасытный спрос будет охватывать рынок в достаточном объеме, чтобы найти поддержку на уровне 12,5 тысячи долларов и, возможно, успеть уйти за 20 тысяч долларов до конца года, встретив 2018 год новым историческим максимумом. 2018 год ожидают годом мировых экономических потрясений, в число которых может войти ослабление независимости и контроля американского и японского Центробанков, мощная коррекция S&P, продолжение политической напряженности в Евросоюзе и, вероятно, поиск альтернатив биткоину», — говорит президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов.

Ранее о планах запустить торги фьючерсом на биткоин также сообщала CME Group (Товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange). Торговать контрактами на криптовалюту планирует и Токийская фондовая биржа, а также биржа Cantor Exchange (Cantor). Агентство Bloomberg подчеркивает, что запуск торгов фьючерсами на бирже является переломным моментом для биткоина, поскольку тестируется инфраструктура, с помощью которой профессиональным трейдерам и инвесторам будет проще ставить на повышение или падение криптовалюты и способствовать снижению волатильности цены.

Согласно данным Coinmarketcap, по состоянию на 12:10 мск за биткоин предлагали 16,68 тыс. долларов. Рост составил 21,13%.

