Фонд GPB Digital выпустил конструктор банковских услуг API Bank, рассказали в компании.

API Bank разработан на инфраструктуре Кредит Урал Банка. Он позволит компаниям создавать «банки» под своим брендом без отдельной лицензии ЦБ. Клиенты сервиса смогут открывать счета, вести электронный документооборот, выпускать корпоративные карты и оказывать другие услуги.

«В партнерских проектах между банками и сервисами для предпринимателей проблемой становится, во-первых, разница клиентской и бизнес-идеологий, а во-вторых — технические ограничения со стороны банков. Хотим дать возможность партнерам самим создавать банковские сервисы для клиентов», — говорит директор по продукту GPB Digital Алексей Петров.

В 2018 году в API Bank появится возможность кредитования и зарплатные проекты, обещают создатели сервиса. В компании рассказали, что целевая аудитория проекта — сервисы для предпринимателей, а также агрегаторы такси, подключающие водителей с ИП, и другие платформы.