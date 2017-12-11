Фонд GPB Digital выпустил конструктор банковских услуг API Bank, рассказали в компании.
API Bank разработан на инфраструктуре Кредит Урал Банка. Он позволит компаниям создавать «банки» под своим брендом без отдельной лицензии ЦБ. Клиенты сервиса смогут открывать счета, вести электронный документооборот, выпускать корпоративные карты и оказывать другие услуги.
«В партнерских проектах между банками и сервисами для предпринимателей проблемой становится, во-первых, разница клиентской и бизнес-идеологий, а во-вторых — технические ограничения со стороны банков. Хотим дать возможность партнерам самим создавать банковские сервисы для клиентов», — говорит директор по продукту GPB Digital Алексей Петров.
В 2018 году в API Bank появится возможность кредитования и зарплатные проекты, обещают создатели сервиса. В компании рассказали, что целевая аудитория проекта — сервисы для предпринимателей, а также агрегаторы такси, подключающие водителей с ИП, и другие платформы.
АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Кредитная организация располагает развитой сетью дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через ПАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство.
По состоянию на 30 июня 2017 года доли основных акционеров АО «Газпромбанк» распределялись следующим образом: Группа Газпром — 46,02% акций, Группа «Газфонд» — 41,58% (в том числе 36,48% акций находятся под управлением ЗАО «Лидер» — компании по управлению активами пенсионного фонда, действующей от имени НПФ «Газфонд»), Внешэкономбанк — 8,53%, собственные акции, выкупленные у акционеров, — 3,86%, физические лица — 0,01%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 5 487,31 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 709,03 млрд, кредитный портфель — 3 594,07 млрд, обязательства перед населением — 756,13 млрд.