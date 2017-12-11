Порядка 1 млрд рублей потребуется выделить из федерального бюджета в 2018 году на реализацию программы оплаты дошкольного образования из средств материнского капитала. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.



Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму два законопроекта, которые касаются новых выплат для семей при рождении первого ребенка и расширения возможностей использования средств маткапитала. В частности, средствами материнского капитала с 1 января 2018 года можно будет оплачивать услуги дошкольных учреждений.

«Этот законопроект потребует выделения из федерального бюджета на 2018 год дополнительно 1 миллиарда рублей, это только программа дошкольного образования», — сказал Топилин.