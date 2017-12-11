Работающий в Крыму Российский Национальный Коммерческий Банк понизил ставки по вкладам в рублях.

«Доходный» (от 1 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до трех лет) открывается теперь под 5—6% годовых (ранее — под 5,5—6,5%), а «Доходный пенсионный» (от 1 тыс. рублей на год) — под 6,5% (прежде — под 7%).

«Управляемый» (от 1 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до трех лет) доступен в данный момент под 3—4% годовых (вместо 3,5—4,5%), а Prime (от 300 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до трех лет) — под 3,5—5,5% (до этого — под 4—6%).



Проценты по депозитам ежемесячно капитализируются или выплачиваются. Предусмотрена возможность пополнения счета.