Работающий в Крыму Российский Национальный Коммерческий Банк понизил ставки по вкладам в рублях.
«Доходный» (от 1 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до трех лет) открывается теперь под 5—6% годовых (ранее — под 5,5—6,5%), а «Доходный пенсионный» (от 1 тыс. рублей на год) — под 6,5% (прежде — под 7%).
«Управляемый» (от 1 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до трех лет) доступен в данный момент под 3—4% годовых (вместо 3,5—4,5%), а Prime (от 300 тыс. рублей на сроки от трех месяцев до трех лет) — под 3,5—5,5% (до этого — под 4—6%).
Проценты по депозитам ежемесячно капитализируются или выплачиваются. Предусмотрена возможность пополнения счета.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 113,63 млрд рублей (63-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 37,39 млрд, кредитный портфель — 60,47 млрд, обязательства перед населением — 47,43 млрд.