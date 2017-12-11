Лидер ЛДПР Владимир Жириновский для искоренения коррупции предлагает запретить в России давать чаевые.



«Государство и общество порождают взяточничество, с этим надо бороться. Это инфекция, это заболевание, которое охватывает всех», — заявил Жириновский на организованной Торгово-промышленной палатой (ТПП) первой Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

«Давайте запретим в родильном доме давать, в детском саду, в школе, вузе, официантам запретим давать, в парикмахерской, за любые услуги. Есть зарплата, какие чаевые? — подчеркнул лидер ЛДПР. — Мы сами порождаем, а то не дашь — тебя будут хуже обслуживать, и каждый человек старается обогнать кого-то и тоже побольше дать, а не успел дать денег — и ты пострадаешь. Все оказываются жертвами коррупции».

По словам Жириновского, взятки пошли еще со времен татаро-монгольского завоевания. «Любое обращение к хану — подарок, бакшиш. Это не взятка была, это тысячелетиями устоявшиеся отношения», — отметил он.

Для искоренения коррупции политик считает необходимым уравнять уровень благосостояния. «Мы бедных пытаемся заставить, чтобы они не брали взятки, но сперва они должны стать богатыми», — заметил глава ЛДПР. В то же время он предложил ввести звание «честный чиновник». «Чтобы спрашивали (у сына) — а почему у тебя папа не честный чиновник, когда он получит звание честного чиновника?» — предложил Жириновский.