Ситибанк обновил условия предоставления «Потребительского» кредита. Теперь процентная ставка устанавливается в диапазоне от 13,5% до 22% годовых (прежде — от 14% до 20%), при этом минимальное значение актуально для действующих клиентов банка.



Финансирование предоставляется на срок до пяти лет без залога и поручительства. Личное страхование оформляется по желанию клиента и не влияет на размер процентной ставки.

Для рассмотрения заявки необходимо представить паспорт, номер СНИЛС и один из документов, подтверждающих доход:

выписку с лицевого счета из Пенсионного фонда РФ через портал госуслуг;

информацию из бюро кредитных историй при наличии открытого кредитного продукта;

документы на автомобиль иностранного производства не старше восьми лет (свидетельство о регистрации ТС, водительские права);

загранпаспорт.

Максимальный размер заимствования зависит от категории клиента и способа подтверждения дохода. Для зарплатных клиентов сумма кредита может достигать 2,5 млн рублей, для прочих клиентов — 1 млн рублей. При подтверждении дохода документами на машину размер заимствования ограничен 600 тыс. рублей, загранпаспортом — 300 тыс.

«Банк не раскрывает факторы, влияющие на размер процентной ставки, поэтому невозможно оценить выгодность предложения для заемщика. В остальном условия кредитования довольно привлекательные: клиенты могут получить крупную сумму кредита на длительный срок без обеспечения. Для рассмотрения заявления требуется минимальный пакет документов, а подать заявку можно онлайн на портале Банки.ру», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.