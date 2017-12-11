Уральский Банк Реконструкции и Развития открыл в Омске «легкий» офис для обслуживания малого и среднего бизнеса. Новый офис располагается по адресу: ул. Фрунзе, д. 1, корп. 4.

«Легкий» офис — это банковское отделение без кассового узла, поясняется в сообщении УБРиР. Здесь предприниматели и юридические лица могут открыть расчетный счет, заключить договор на услуги эквайринга, депозитный договор, заказать корпоративную карту. Специалисты УБРиР также могут приехать к клиенту на место ведения бизнеса, чтобы помочь со сбором документов, необходимых для открытия счета или подключения услуги, а также обучить работе в интернет-банке.

Новое подразделение в Омске работает по будням без перерыва с 9:00 до 18:00.

В банке напоминают, что сейчас в Омске действуют два его отделения. По данным на 1 декабря, вся офисная сеть УБРиР насчитывает 187 отделений в 42 регионах, в том числе 152 полноформатных офиса и 35 отделений «легкого» формата. До конца года «классический» офис по обслуживанию физических и юридических лиц откроется в Санкт-Петербурге.



По словам руководителя центра развития легкой сети УБРиР Артема Равича, в 2018 году банк начнет покорять Дальний Восток и откроет офисы во Владивостоке и Хабаровске. Также новые отделения появятся в Сибири, Поволжье и Центральной России. Всего в течение следующего года офисная сеть УБРиР пополнится 14 «легкими» офисами для бизнеса.