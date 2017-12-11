Котировки акций компании «Башнефть» в понедельник снизились на 6% во время торгов на Московской бирже. К 12:50 мск они стоили 2 257 рублей, на минимуме бумаги нефтяной компании опускались до 2 210 рублей. Привилегированные акции «Башнефти» также дешевеют: их котировки падали более чем на 9%, на минимуме бумага торговалось по 1 380,5 рубля против 1 545 рублей на закрытии в пятницу.



Ранее АФК «Система» сообщила, что подала иск к «Роснефти» и «Башнефти» о возмещении ущерба на 330,45 млрд рублей. В течение 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» предпринимали и продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения ответчиков и разрушения корпоративной стоимости АФК «Система», доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации, ее акционерам и кредиторам», — говорится в релизе.

«Башнефть» и «Роснефть» подали иск к АФК «Система» и компании «Система-инвест» о возмещении убытков в размере 131,6 млрд рублей. Как указано в сообщении «Роснефти», речь идет о дивидендах, которые, как утверждают истцы, АФК «Система» вывела из «Башнефти» с 2009 по 2014 год в свою пользу.

«Башнефть» входила в состав АФК «Система» Владимира Евтушенкова в 2005—2014 годах, после чего была возвращена в государственную собственность. При этом с 2009 по 2014 год АФК «Система» была мажоритарным акционером башкирской компании. В 2016-м 50,1% акций «Башнефти» приобрела «Роснефть» и впоследствии стала контролировать 57,7% уставного капитала компании. Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция компании.