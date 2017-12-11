Базирующийся в Новосибирске БКС — Инвестиционный Банк совместно с OneTwoTrip представил новый онлайн-сервис для организации путешествий. В рамках сервиса банк предлагает cash back по дебетовым и кредитным картам.

Так, при совершении клиентом безналичных операций по оплате товаров и услуг на сайте банка в разделе «Путешествия» предусмотрен cash back в размере 6% от стоимости номера в отеле, 5% от общей стоимости билетов на поезд (не менее 50 рублей и не более 450 рублей за один железнодорожный билет), 2% от стоимости авиабилетов.

Клиентам, оформившим дебетовую карту банка до 31 января 2018 года в рамках пакета услуг «Премьер Базовый» или «Премьер Расширенный», банк начислит бонусы в размере 5% от суммы первой трансакции, совершенной в течение месяца с момента выдачи карты, но не более 500 или 1 тыс. бонусов соответственно. Также по данным продуктам продолжает действовать cash back в размере 0,5% или 1% от суммы покупок (в зависимости от тарифа). Бонусы можно перевести в рубли через «БКС Онлайн».

«Кроме того, банк продлил до 31 января 2018 года акцию, в рамках которой по картам, оформленным в пакетах услуг «Премьер Базовый» и «Премьер Расширенный», осуществляется возврат 5% от покупок на автозаправочных станциях при общей сумме трансакций более 30 тысяч рублей в месяц», — указывает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.



По кредитной карте банка предусмотрено вознаграждение на счет карты либо счет мобильного телефона в размере 2% от суммы безналичной операции. Максимальная сумма возврата — 4 тыс. рублей в месяц.