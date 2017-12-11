На празднование Нового года средний россиянин потратит 17 600 рублей. Это на 4% больше, чем год назад, и даже больше, чем до кризиса, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Новый год и Рождество — 2018» компании Deloitte.



Потребительские настроения стали вдвое более оптимистическими: праздничные расходы прошлого года были всего на 2% выше, чем позапрошлого, замечает партнер Deloitte Владимир Бирюков. По его словам, рост расходов россиян вдвое выше, чем в среднем по Европе. Россия находится на одном уровне с Германией, где те же 4%, сообщает Бирюков.

«Респонденты называют свои прогнозы новогодних трат без учета инфляции, поэтому с учетом инфляции до докризисных показателей праздничные бюджеты россиян еще не добрались», — уточняет Бирюков.

Экономическая нестабильность последних лет научила россиян контролировать расходы, говорится в исследовании Deloitte: фактические расходы в прошлый Новый год оказались всего на 1% выше запланированного. В предыдущие два года россияне на Новый год не могли удерживаться в очерченных ими же самими рамках: на 7% больше запланированного в 2016 году и на 11% — в 2015-м; правда, до этого, в 2013—2014 годах, по факту на праздники тратили меньше плана — мешали экономические проблемы.

Поведение россиян все больше походит на потребительские привычки европейцев, констатирует в исследовании Deloitte. Новогодние покупки россиян в этом году начались чуть раньше: 33% будет куплено до 15 декабря (год назад — 28%), а в последнюю неделю года — 26% (год назад — 28%).

Кроме того, в последние два-три года российский потребитель приближается к среднему европейцу не только в сроках покупок, но и в ассортименте: он становится все более прагматичным и рациональным. Это заметно, например, по тому, что в нынешнем году впервые за несколько лет в десятку самых желанных подарков россиян попали книги.