Официальный сайт Сбербанка www.sberbank.ru стал доступным для незрячих людей, объявила кредитная организация в понедельник.
«Теперь все визуальные элементы ресурса сопровождены текстом, невидимым для зрячего пользователя. Кроме того, все графические элементы озвучены, любое действие можно совершить с клавиатуры, упрощена навигация как по отдельным страницам, так и по сайту в целом», — указано в сообщении Сбербанка.
Новые возможности сайта доступны незрячим клиентам на любом устройстве, от рабочего компьютера до телефона, и на большинстве браузеров. Для этого необходимо включить функцию озвучивания элементов интерфейса (VoiceOver), которая является стандартной для современных устройств.
В Сбербанке отмечают, что адаптация сайта проводилась в тесном сотрудничестве с незрячими и слабовидящими экспертами, замечания и пожелания которых были полностью учтены в актуальной версии ресурса.
«Мы тщательно проанализировали потребности наших незрячих и слабовидящих клиентов, — подчеркнул вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка Владислав Крейнин. — При адаптации сайта мы исходили из того, что им должен быть полностью доступен весь контент сайта, при этом доступ к нему следовало максимально упростить. Сбербанк намерен продолжать работу в этом направлении: мы открыты для пожеланий и предложений».
Рабочая группа при Банке России по повышению доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью поддержала инициативу регулярного составления профильного рейтинга банков, при этом ЦБ от рекомендаций уже готов переходить к внедрению обязательных требований для финансовых организаций по формированию доступной среды для людей с инвалидностью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.