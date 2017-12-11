Оренбургский Нико-Банк изменил ставки по кредитным картам. Теперь по картам категорий Masterсard Standard и Masterсard Gold процентная ставка по безналичным операциям составляет 22% годовых, по операциям снятия наличных — 27%, а по Masterсard Black Edition — 20% и 25% годовых соответственно.
«Ранее было предусмотрено снижение ставки при поручительстве физических лиц на 1 процентный пункт», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.
Прочие условия оформления кредитных карт остались без изменений. По «классическим» картам максимальный кредитный лимит устанавливается в размере до 100 тыс. рублей, по «золотым» — до 200 тыс. рублей, по Masterсard Black Edition — до 300 тыс. рублей.
Комиссия за выпуск «классической» карты составляет 350 рублей, «золотой» — 2,5 тыс. рублей. Вариант оплаты обслуживания кредитной карты Masterсard Black Edition клиент выбирает самостоятельно: 9 тыс. рублей за весь срок при выпуске карты или 3,5 тыс. рублей ежегодно. Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и кассах банка не взимается. Для «классических» карт комиссия в устройствах сторонних банков составит 4%, минимум 300 рублей, для «золотых» и Masterсard Black Edition — 3%, минимум 300 рублей.
«По продукту предусмотрен льготный период до 55 дней. Минусом кредитных карт продолжает оставаться то, что грейс-период не распространяется на операции по снятию наличных», — комментирует эксперт Банки.ру.
ПАО «Нико Банк» — средний по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Оренбургской области. Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады населения (67,7%).
Ключевым бенефициаром банка выступает председатель его совета директоров Александр Зеленцов, владеющий акциями напрямую и через подконтрольные компании (ООО «Геонефтебур», ООО «Зетол» и ООО «Орих-групп»), в двух из которых также есть доли у его сына Ивана Зеленцова и дочери Татьяны Лупахиной. В общей сложности Александр Зеленцов и его дети контролируют 98,34% акций общества. На миноритариев приходится 1,66% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 12,15 млрд рублей (202-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,70 млрд, кредитный портфель — 6,75 млрд, обязательства перед населением — 8,21 млрд.