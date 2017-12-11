Оренбургский Нико-Банк изменил ставки по кредитным картам. Теперь по картам категорий Masterсard Standard и Masterсard Gold процентная ставка по безналичным операциям составляет 22% годовых, по операциям снятия наличных — 27%, а по Masterсard Black Edition — 20% и 25% годовых соответственно.

«Ранее было предусмотрено снижение ставки при поручительстве физических лиц на 1 процентный пункт», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.

Прочие условия оформления кредитных карт остались без изменений. По «классическим» картам максимальный кредитный лимит устанавливается в размере до 100 тыс. рублей, по «золотым» — до 200 тыс. рублей, по Masterсard Black Edition — до 300 тыс. рублей.

Комиссия за выпуск «классической» карты составляет 350 рублей, «золотой» — 2,5 тыс. рублей. Вариант оплаты обслуживания кредитной карты Masterсard Black Edition клиент выбирает самостоятельно: 9 тыс. рублей за весь срок при выпуске карты или 3,5 тыс. рублей ежегодно. Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и кассах банка не взимается. Для «классических» карт комиссия в устройствах сторонних банков составит 4%, минимум 300 рублей, для «золотых» и Masterсard Black Edition — 3%, минимум 300 рублей.



«По продукту предусмотрен льготный период до 55 дней. Минусом кредитных карт продолжает оставаться то, что грейс-период не распространяется на операции по снятию наличных», — комментирует эксперт Банки.ру.