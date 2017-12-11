К 1 декабря страховщики впервые сдали во Всероссийский союз страховщиков (ВСС) специализированную отчетность по борьбе с мошенничеством. На основе этих данных можно будет оценить результаты борьбы более точно, проанализировать динамику по месяцам в разрезе регионов. Об этом сообщил Банки.ру глава комитета РСА по борьбе с мошенничеством, генеральный директор «Зетта Страхования» Игорь Фатьянов.

Поводом для создания новой формы отчетности стало громкое «ростовское дело», когда мошенники нанесли ущерб страховщикам жизни в размере около 100 млн рублей. Тогда стало понятно, что ОСАГО и каско, на которые приходится подавляющее большинство случаев мошенничества, не единственная сфера интересов злоумышленников.

«Это дало серьезный толчок развитию борьбы с мошенничеством в компаниях по страхованию жизни, — рассказал Фатьянов. — Коллеги по «жизни» на другом уровне стали реагировать на эту проблему. Сейчас создали службу безопасности практически все компании. До этого в редких компаниях по страхованию жизни были вообще службы безопасности и службы расследования».

После «ростовского дела» ВСС впервые создал унифицированную форму отчетности именно по страховому мошенничеству, которая содержит помесячные данные по разным регионам, в частности, данные о количестве подтвержденных случаев мошенничества и количестве возбужденных по этим данным уголовных дел. Компании должны были представить ее до 1 декабря по итогам девяти месяцев 2017 года. «Так как это первый сбор отчетности, я думаю, до 1 декабря пришлют не все. Еще неделя-другая уйдет на сбор данных, потом этим займутся аналитики», — пояснил глава комитета ВСС.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru