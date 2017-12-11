ЦБ установил официальные курсы валют на 12 декабря. Курс доллара понизился на 4,63 копейки, составив 59,2348 рубля (58,9281 рубля с 9 декабря). Курс евро увеличился на 15,89 копейки, до 69,8023 рубля (69,706 рубля с 9 декабря).



Российская валюта сохраняет относительную стабильность, отмечают аналитики. «На стороне рубля выступают восстановление нефтяных цен и общая динамика валют развивающихся стран, немного отыгрывающих на уступающем долларе», — говорится в аналитическом обзоре Нордеа Банка.

Доллар приостановил свое укрепление, отыгрывая неоднозначную статистику по американскому рынку, уточняют эксперты.

Для российской валюты главным событием недели будет заседание Банка России, где ожидается принятие решения по снижению ключевой ставки, напоминают аналитики.

«Среди прочих факторов, способных оказать влияние на рубль, стоит выделить динамику нефтяных цен, которой, в свою очередь, предстоит оценить ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА. Также рынок пытается проследить влияние Минфина, активно продающего рубли в этом месяце», — продолжают эксперты.

Ориентирами по паре USD/RUB эксперты называют диапазон 58,6—59,6.