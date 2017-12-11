По итогам девяти месяцев 2017 года число регионов, в которых размер средней выплаты по ОСАГО превысил 100 тыс. рублей, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в очередном рейтинге убыточных регионов, подготовленном Российским союзом автостраховщиков (РСА).



За год в зону самой высокой убыточности переместилось семь регионов. Беспрецедентными рекордсменами по величине средней выплаты по ОСАГО стали: Республика Адыгея — 161 тыс. 46 рублей и Карачаево-Черкесия — 158 тыс. 322 рубля. При этом частота страховых случаев в данных регионах существенно снизилась: в Адыгее — на 1,1 процентного пункта (с 7,5% до 6,4%), в Карачаево-Черкесии — на 2,6 п. п. (с 9,3% до 6,7%).

«Ситуация на рынке ОСАГО близка к критической. Если средняя выплата растет на фоне снижения количества ДТП (по данным ГИБДД, за девять месяцев текущего года — на 6,1%), это значит, что расходы на возмещение по ОСАГО растут необоснованно, за счет махинаций с экспертизой и подставными ДТП. В первую очередь от такой деятельности страдают обычные автомобилисты, потому что увеличение убытков для страховщиков — прямой путь к их уходу с рынка. Если игроков на рынке ОСАГО не останется, социально-поддерживающий смысл «автогражданки» растворится как класс», — поясняет юрист Сергей Смирнов.

Худшую динамику показала Северная Осетия — Алания: за исследуемый период рост данного показателя в регионе превысил 64% (с 91 тыс. 167 рублей до 149 тыс. 357 рублей). Наименьший рост отмечается в Ульяновской области — 6% (со 101 тыс. 121 рубля до 106 тыс. 950 рублей).



«По стране средняя выплата по ОСАГО составила 79,5 тысячи рублей. Средняя выплата в топ-15 регионов — 123,3 тысячи рублей, что превышает среднюю выплату по РФ на 55%. Подобная тенденция говорит о наличии и процветании мошеннических схем незаконного обогащения, которые практикуют недобросовестные автоюристы. Очевидно, что принимаемых мер по борьбе с ними — недостаточно», — отмечает Смирнов.

В целом по России частота страховых случаев по итогам девяти месяцев 2017 года составила 5,8% (по итогам девяти месяцев 2016 года — 5,4%), отношение судебных выплат к несудебным — 14,1% (за девять месяцев 2016-го — 13,8%), отношение судебных расходов к сумме основного требования — 108% (за девять месяцев 2016-го — 99%), уровень выплат с учетом нормы РВД — 103% (по итогам девяти месяцев 2016-го — 82%).



К регионам с высокой выплатой относятся: Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания, Краснодарский и Ставропольский края, Ингушетия, Ивановская, Ростовская, Амурская, Нижегородская и Ульяновская области, Камчатский край, Чеченская Республика и Волгоградская область.