Банк России рекомендует кредитным организациям стимулировать население сдавать накопившиеся монеты, т.к. количество монет различных номиналов в обращении в значительной степени превышает потребность в них населения.



«Учитывая достаточность монеты в обращении, кредитным организациям рекомендуется проводить работу с клиентами о необходимости сдачи монеты на регулярной основе в кассы кредитных организаций, рассмотреть возможность оснащения помещений кредитных организаций техническими средствами (c монетоприемными модулями), а также их установки в крупных торговых организациях, оптимизировать тарифную политику при осуществлении кредитными организациями операций размена», — говорится в ответе ЦБ на вопросы банкиров, опубликованном на сайте Ассоциации российских банков.

«Количество монет различных номиналов в обращении, приходящееся на одного гражданина РФ, значительно превосходит потребность как населения, так и хозяйствующих субъектов и примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в Еврозоне», — отмечается в документе.



Кроме того, в Центробанке подчеркнули, что сейчас заказы на изготовление «Гознаком» монет номиналом 1 копейка и 5 копеек Банком России не размещаются.