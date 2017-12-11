Платежный сервис QIWI и сервис путешествий OneTwoTrip запустили специализированный туристический портал travel.qiwi.com, позволяющий получать cash back за бронирование отелей, покупку авиа- или железнодорожных билетов.

В рамках нового онлайн-проекта пользователи могут на особых условиях приобретать авиабилеты 800 авиакомпаний, бронировать номера в 1,5 млн отелей, хостелов или апартаментов по всему миру, покупать железнодорожные билеты по России и за границу от РЖД. Все платежи на онлайн-портале в счет оплаты заказов проводятся с помощью QIWI-кошелька.

Более того, с каждого заказа, оформленного на travel.qiwi.com, пользователю возвращается cash back в размере 2% от оплаченной суммы, который можно использовать для дальнейших покупок с помощью QIWI-кошелька, перевести на банковскую карту или счет мобильного телефона.



Для клиентов, планирующих путешествия на сайте travel.qiwi.com, действует круглосуточная служба поддержки OneTwoTrip. Связаться с оператором можно любым удобным способом: написать по почте, позвонить по телефону, а также отправить сообщение в мессенджер VK, Facebook, Telegram, Viber или WhatsApp.

