Почти 30 млн карт национальной платежной системы «Мир» выпущено в обращение в России с начала запуска этого проекта. Об этом 11 декабря журналистам сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.



«Карта «Мир» сегодня — это уже такая данность, которой никого не удивишь. Уже (выпущено) под 30 млн карт... Это 374 банка-участника по всей России», — сказал Комлев.

«Год назад цифры были совсем другими: было 1,5 млн карт всего, и все эти 1,5 млн практически были выпущены в Крыму. Крым в этом смысле был лидером по продвижению всего нового, чисто российского, санкционно независимого», — добавил глава НСПК.

В настоящее время на полуострове, по его словам, выпущено уже около 1,6 млн карт «Мир» — она есть почти у каждого крымчанина. «Вся сеть приема (банковских карт в Крыму) поддерживает возможность пользования этими картами («Мир»)», — добавил Комлев.

Директор НСПК также отметил, что сейчас «Мир» — «это не только привычные всем платежи» с помощью банковской карты, «это еще и целый ряд нефинансовых сервисов».