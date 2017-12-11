Фондовые площадки Азии завершили торги понедельника положительной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,56% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 938,73 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,14% до 28 965,29, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,98% до 3 322,2 пункта. Сингапурский Straits Times Index повысился на 1,05% и завершил сессию на отметке 3 460,45. Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,3% до 2 471,49 пункта.