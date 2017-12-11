Корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка Sberbank CIB закрыло сделку с Fort Group по финансированию приобретения портфеля торговой недвижимости австрийского фонда Immofinanz в России. Сумма сделки составила 901 млн евро.

Сделка стала крупнейшей портфельной инвестицией и третьей по величине инвестиционной сделкой в истории российского рынка недвижимости, отмечается в сообщении Сбербанка.

Приобретенный портфель насчитывает пять торговых центров в Москве общей площадью свыше 500 тыс. кв. м: это три ТЦ «Золотой Вавилон», а также GoodZonе и «Пятая авеню».



«По масштабу и сложности эта инвестиционная сделка войдет в историю российского рынка недвижимости как одна из самых ярких. Мы гордимся тем, что приняли участие в ее реализации», — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

