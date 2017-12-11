Локо-Банк и банк «Ренессанс Кредит» улучшили условия по специальным вкладам посетителям портала Банки.ру.
Так, депозит «Морозный. Банки.ру» от Локо-Банка на специальных условиях можно открыть с 9 по 31 декабря по средней процентной ставке за полный срок размещения средств 8,5% годовых (ранее — 8,1%).
Минимальная сумма вклада установлена в размере 100 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Срок депозита составляет 400 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 300-й день — 8,35%, с 301-го по 400-й день — 9%.
Вклад «Ренессанс Специальный» можно открыть с 8 по 31 декабря по ставке 8,6% (прежде — 8,5%).
Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 100 тыс. рублей. Срок размещения накоплений — 367 дней. Процентная ставка фиксируется на весь срок. Проценты выплачиваются по окончании срока депозита. Кроме того, предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора: до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,5%, с 91-го по 180-й день — по ставке 3,25%, а со 181-го по 366-й день — по ставке 4,25% годовых.
Чтобы воспользоваться обоими специальными предложениями, необходимо предварительно получить промокод.
АО «КБ «Локо-Банк» — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 83,14 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,59 млрд, кредитный портфель — 49,21 млрд, обязательства перед населением — 44,43 млрд.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Лемерсон Финанс Лимитед» (конечный бенефициар — Игорь Кесаев), 6,5% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 123,72 млрд рублей (59-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 17,32 млрд, кредитный портфель — 107,72 млрд, обязательства перед населением — 86,00 млрд.