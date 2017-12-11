Для посетителей портала Банки.ру улучшены условия по спецвкладам «Ренессанс Кредита» и Локо-Банка

Локо-Банк и банк «Ренессанс Кредит» улучшили условия по специальным вкладам посетителям портала Банки.ру.

Так, депозит «Морозный. Банки.ру» от Локо-Банка на специальных условиях можно открыть с 9 по 31 декабря по средней процентной ставке за полный срок размещения средств 8,5% годовых (ранее — 8,1%).

Минимальная сумма вклада установлена в размере 100 тыс. рублей, максимальная — 5 млн рублей. Срок депозита составляет 400 дней и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 300-й день — 8,35%, с 301-го по 400-й день — 9%.

Вклад «Ренессанс Специальный» можно открыть с 8 по 31 декабря по ставке 8,6% (прежде — 8,5%).

Минимальная сумма первоначального взноса установлена в размере 100 тыс. рублей. Срок размещения накоплений — 367 дней. Процентная ставка фиксируется на весь срок. Проценты выплачиваются по окончании срока депозита. Кроме того, предусмотрены льготные условия досрочного расторжения договора: до истечения 90 дней проценты пересчитываются по ставке 0,5%, с 91-го по 180-й день — по ставке 3,25%, а со 181-го по 366-й день — по ставке 4,25% годовых.

Чтобы воспользоваться обоими специальными предложениями, необходимо предварительно получить промокод.

Локо-Банк АО «КБ «Локо-Банк» — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами. На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 83,14 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,59 млрд, кредитный портфель — 49,21 млрд, обязательства перед населением — 44,43 млрд.