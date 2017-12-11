ЦБ стал почти единоличным собственником «Открытия» в результате вливания в банк 456,2 млрд рублей

Банк России стал владельцем более чем 99,9% обыкновенных акций банка «ФК Открытие». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Банк «ФК Открытие», предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 456,2 млрд рублей», — поясняется в сообщении ЦБ.

Центробанк на прошлой неделе анонсировал выкуп допэмиссии акций «Открытия», после того как ранее капитал банка был уменьшен до рубля. Регулятор уточнял, что докапитализация банка позволит покрыть отрицательную разницу между стоимостью его активов и обязательств в размере 189,1 млрд рублей, предоставить финансовую помощь СК «Росгосстрах» (42,2 млрд рублей) и негосударственным пенсионным фондам (42,9 млрд рублей), входящим в банковскую группу. Кроме того, в рамках докапитализации предусмотрено выделение 182 млрд рублей для формирования нового капитала банка «ФК Открытие», являющегося головной организацией банковской группы. В ЦБ подчеркивали, что это позволит обеспечить соблюдение банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) на индивидуальной основе с учетом надбавок в размере, который будет действовать со следующего года.

ЦБ приобретет допэмиссию акций банка «Открытие» на 456,2 млрд рублей Банк России утвердил изменения в плане своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие». Так, предусмотрено приобретение регулятором дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 456,2 млрд рублей, указано в сообщении пресс-службы ЦБ.

Уточнялось, что докапитализация «Открытия» не предполагает оказания им финансовой помощи банку «Траст». Также ЦБ указывал, что в январе 2018 года «Открытие» представит план возврата денежных средств, ранее размещенных регулятором в банке в виде депозитов для предоставления ликвидности.

С 29 августа регулятор ввел в «Открытие» временную администрацию для реализации мер по повышению финансовой стабильности банка при участии Фонда консолидации банковского сектора. C 29 ноября Центробанк отдал управление «Открытием» Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.

Отрицательный капитал финансовой группы «Открытие» на 1 ноября составил 300 млрд рублей, заявил в конце прошлого месяца заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.



​ЦБ прекратил взаимодействие с основным акционером «Открытие Холдинга» Беляевым Банк России перестал взаимодействовать с ключевым акционером «Открытие Холдинга» Вадимом Беляевым, сообщил представитель пресс-службы ЦБ.