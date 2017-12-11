Альфа-Банк совместно с Mail.Ru Group предложил карты для геймеров «Игры@mail.ru» и «Warface», которые позволяют их держателям получать баллы за покупки и конвертировать во внутриигровую валюту, а также получать специальные бонусы и подарки в играх.

Карты могут быть как дебетовыми, так и кредитными. Дебетовые выпускаются в рамках пакетов услуг. Если у вас еще нет пакета, можно начать со стартового «Эконом», стоимость которого составляет 89 рублей в месяц или 989 рублей в год.

Плата за годовое обслуживание дебетовой карты составит 490 рублей, а кредитной — 990 рублей. Снимать собственные средства без комиссии можно с дебетовой карты в банкоматах банка и его партнеров, а при использовании кредитной карты комиссия составит 5,9% от суммы операции, минимум 500 рублей в любых устройствах.

Кредит предоставляется на сумму до 300 тыс. рублей со ставкой от 25,99% годовых. Окончательная величина ставки устанавливается индивидуально для каждого клиента.

«Специальный дизайн пластика, а также бонусы и привилегии в играх позволят картам занять свое место в кошельках геймеров», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.