Альфа-Банк совместно с Mail.Ru Group предложил карты для геймеров «Игры@mail.ru» и «Warface», которые позволяют их держателям получать баллы за покупки и конвертировать во внутриигровую валюту, а также получать специальные бонусы и подарки в играх.
Карты могут быть как дебетовыми, так и кредитными. Дебетовые выпускаются в рамках пакетов услуг. Если у вас еще нет пакета, можно начать со стартового «Эконом», стоимость которого составляет 89 рублей в месяц или 989 рублей в год.
Плата за годовое обслуживание дебетовой карты составит 490 рублей, а кредитной — 990 рублей. Снимать собственные средства без комиссии можно с дебетовой карты в банкоматах банка и его партнеров, а при использовании кредитной карты комиссия составит 5,9% от суммы операции, минимум 500 рублей в любых устройствах.
Кредит предоставляется на сумму до 300 тыс. рублей со ставкой от 25,99% годовых. Окончательная величина ставки устанавливается индивидуально для каждого клиента.
«Специальный дизайн пластика, а также бонусы и привилегии в играх позволят картам занять свое место в кошельках геймеров», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 659,54 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 314,65 млрд, кредитный портфель — 1 628,95 млрд, обязательства перед населением — 748,45 млрд.