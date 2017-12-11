Клиенты банка «Югра», чей вклад превышал максимальную страховую сумму в 1,4 млн рублей, зарегистрировали в Министерстве юстиции общественную организацию «Союз вкладчиков России», цель которой — «помочь бороться за свои права вкладчикам-«превышенцам» банка «Югра», а также других пострадавших от политики ЦБ кредитных организаций». Об этом порталу Банки.ру рассказал лидер «Союза вкладчиков» Николай Николаев.

Главными целями союза являются оказание помощи гражданам, пострадавшим на финансовом рынке, защита их законных прав в судах и органах государственной власти, а также просветительская деятельность с целью повышения финансовой грамотности населения.

Как сообщил Николаев, изначально пострадавшие вкладчики «Югры» обращались со своей проблемой в различные инстанции. «Нет такого государственного органа, в который мы бы ни обратились, и теперь понимаем, что наш вопрос лежит не в правовой сфере, а в политической. Если бы они договорились между собой — Центробанк с «Югрой», приняли этот план Алексея Хотина, пусть и с изменениями, — мы бы все были счастливы», — полагает Николаев.

По его мнению, созданный «Союз вкладчиков России» может объединить для защиты своих интересов не только «превышенцев» «Югры», но и всех граждан, пострадавших при банкротстве и отзыве лицензий у частных банков.

‪На 13 декабря запланирована встреча представителей «Союза вкладчиков» и инициативной группы «превышенцев» банка «Югра» с советником президента России. К этой встрече «превышенцы» уже собрали 15 тыс. подписей под петицией с требованием вернуть свои деньги. По словам Николаева, если на встрече в администрации президента их проблема не будет решена, активисты и дальше продолжат собирать подписи.‬

Кроме того, Николаев намерен показать советнику главы государства фотографии пикетов, регулярно устраиваемых вкладчиками возле здания Центробанка в Москве и его представительств в других городах России, а также публикации в СМИ, посвященные активности «превышенцев».

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

