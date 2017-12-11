В разгар сезонного спроса на кредитные продукты портал Банки.ру представляет своим пользователям проект «Мастер подбора кредитов». Это сервис персонального подбора кредитов, помогающий клиентам выбрать необходимые банковские продукты с высокой вероятностью одобрения.

Подбор осуществляется с помощью расчета индивидуального кредитного рейтинга клиента, который производится бесплатно. На основании рассчитанного кредитного рейтинга сервис определяет вероятность одобрения кредита и подбирает наиболее подходящие для клиента предложения с учетом требований банков.

Подбор предложений идет по всем типам кредитных продуктов: потребительские кредиты, кредитные карты, ипотека и другие. Получив результаты, клиент может сразу подать онлайн-заявку в банк и узнать его решение. Важно отметить, что личные данные, собранные сервисом, не передаются третьим лицам без ведома клиента, а технология передачи информации защищена.

Еще одно преимущество сервиса — существенная экономия времени клиента. Теперь нет необходимости просматривать огромный каталог кредитов, заполнять анкеты нескольких банков и ждать одобрения заявки длительное время. Сервис позволяет заполнить анкету один раз и выбрать наиболее подходящий продукт из спектра подобранных сервисом предложений.

Клиентам, не планирующим в ближайшее время брать кредит, сервис также будет полезен, так как он позволяет определить персональный кредитный рейтинг. Это один из главных показателей, используемых банками для принятия решения о выдаче кредита. Поэтому мы рекомендуем периодически актуализировать информацию о нем для того, чтобы трезво оценивать свои кредитные возможности.

«При разработке сервиса мы использовали лучше примеры мировых практик, — рассказывает директор по развитию бизнеса холдинга «Банки.ру» Роман Халанский. — Мы постарались учесть все нюансы, чтобы обеспечить максимальное удобство для наших пользователей. Можно сказать, что «Мастер подбора кредитов» стал единой площадкой, маркетплейсом кредитных предложений от ведущих банков».