Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за 11 месяцев составил 28 млрд долларов против 8,2 млрд за аналогичный период 2016 года. Такие предварительные данные приводятся в опубликованной Центробанком «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2017 года».

«Ключевую роль в текущем значении показателя сыграли банки, продолжая курс на сокращение внешней задолженности. Нетто-вывоз капитала прочих секторов, которые активно привлекали иностранные инвестиции и одновременно наращивали иностранные активы, был относительно менее значимым», — отмечают в ЦБ.

Напомним, что регулятор оценил десятимесячный отток капитала из России в 23,8 млрд долларов. Таким образом, отдельно в ноябре-2017 отток составил 4,2 млрд.



​ЦБ оценил десятимесячный отток капитала из России в 23,8 млрд долларов Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором в январе — октябре 2017 года составил 23,8 млрд долларов. Такую предварительную оценку дает ЦБ, указывая, что отток за аналогичный период прошлого года равнялся 8,6 млрд.



По предварительной оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса в январе — ноябре 2017 года достигло 35,6 млрд долларов, что в 1,8 раза выше показателя сопоставимого периода 2016 года. Как поясняет регулятор, основой укрепления счета текущих операций являлся опережающий рост экспорта товаров над импортом на фоне улучшения условий внешней торговли, в результате которого профицит торгового баланса увеличился более чем на четверть — до 100,5 млрд долларов.