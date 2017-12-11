Потери федерального бюджета из-за санации трех банков, которые ранее были докапитализированы через облигации федерального займа, могут составить порядка 85 млрд рублей при отсутствии согласованного финансовыми властями решения об источнике возмещения этих средств. Об этом сообщили в Счетной палате РФ, где были рассмотрены итоги использования кредитными организациями субординированных займов в форме ОФЗ, полученных через Агентство по страхованию вкладов. Ежеквартальный мониторинг СП охватывает все кредитные организации, получившие ОФЗ от АСВ: по состоянию на 1 октября 2017 года это 29 банков.

На заседании коллегии СП было отмечено, что по состоянию на 1 апреля 2017 года объем ОФЗ, предусмотренный для докапитализации кредитных организаций (838 млрд рублей), передан им в полном объеме. В результате досрочного возврата по согласованию с Банком России во II квартале 2017 года части субординированного займа Альфа-Банка общая номинальная стоимость ОФЗ, переданных докапитализированным банкам, на 1 октября составила 789,4 млрд рублей. Правительство вправе принять в 2017 году оставшиеся ОФЗ в сумме до 48,6 млрд рублей в казну с уменьшением имущественного взноса Российской Федерации в АСВ, указывают аудиторы. На 1 октября 2017 года неиспользованный остаток ОФЗ находился у АСВ.

В СП также напоминают, что на докапитализацию десяти региональных банков предполагалось направить ОФЗ номинальной стоимостью 8,5 млрд рублей. Заявки поступили только от пяти региональных банков, их сумма составила 4,7 млрд. Советом директоров АСВ принято решение о заключении договоров с четырьмя региональными банками из пяти, так как Азиатско-Тихоокеанский Банк отозвал заявку.

Общая сумма предоставленной региональным банкам докапитализации составила 3,6 млрд рублей, что составляет менее 1% общей суммы средств, направленных на докапитализацию. Таким образом, система докапитализации банков, призванная способствовать расширению возможностей банков по кредитованию реального сектора экономики, а также предприятий среднего и малого бизнеса, на региональном уровне оказалась не востребована средними по величине собственного капитала кредитными организациями, приходит к выводу Счетная палата. Уточняется, что с учетом отзыва лицензии у Татфондбанка и присоединения Первобанка к Промсвязьбанку в программе докапитализации участвуют два региональных банка (из Тюменской области и Санкт-Петербурга), объем предоставленных им ОФЗ — 1,7 млрд рублей.

СП сообщает, что за период с начала докапитализации по 1 октября 2017 года докапитализированные банки прокредитовали экономику примерно на 15,8 трлн рублей. Фактическое увеличение задолженности по предоставленным кредитам на отчетную дату составило чуть более 1,7 трлн, при этом рост был обеспечен в основном за счет увеличения кредитования субъектов, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики и в сфере ипотечного (жилищного) кредитования. В СП обращают внимание на то, что в целом по банковскому сектору ссудная задолженность по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, за период с 1 января 2016 года по 1 октября 2017-го снизилась более чем на 3,2 трлн рублей.

Между тем по итогам III квартала 2017 года обязательства по наращиванию совокупного объема кредитования не выполнялись четырьмя из 29 докапитализированных банков; тремя докапитализированными кредитными организациями указанные обязательства не выполняются более года.

К банкам, допустившим нарушение обязательств в рамках докапитализации через ОФЗ, по решению совета директоров АСВ применены штрафные санкции. С начала программы докапитализации банками было уплачено штрафов на общую сумму 663,4 млн рублей.

СП также сообщает, что, как было установлено в ходе проверки, за III квартал 2017 года собственные средства (капитал) уменьшились у 11 (или 38%) докапитализированных банков, а убыток по итогам девяти месяцев 2017 года показали семь докапитализированных банков.

Среди банков, допустивших сокращение капитала, — три банка, в которых в III квартале 2017 года была введена временная администрация. В СП указывают, что, в соответствии с действующим законодательством, временной администрацией по управлению Генбанком, банком «Открытие» и Бинбанком проводятся необходимые мероприятия для мены требований АСВ по договорам субординированных займов на обыкновенные акции банков. «В случае осуществления мены ОФЗ остаются в собственности докапитализированного банка, а АСВ получает его обыкновенные акции. В результате банк перестает платить проценты (купонный доход по ОФЗ плюс 1%) по субординированному займу АСВ, которые перечислялись АСВ в федеральный бюджет. Таким образом, уплачиваемый Минфином купонный доход по ОФЗ и номинальная стоимость ОФЗ, выплачиваемая при погашении, остаются у банка», — пояснил аудитор Андрей Перчян.

По его словам, в результате сложившейся ситуации возникают риски потерь федерального бюджета. Так, по Генбанку, «Открытию» и Бинбанку (при отсутствии согласованного финансовыми властями решения об источнике возмещения средств федеральному бюджету) предполагаемые потери за период с 2025 по 2034 год могут составить порядка 85 млрд рублей без учета купонного дохода, подсчитали в СП.



Между тем газета «Ведомости» в понедельник написала об обсуждаемой схеме, которая все-таки позволит вернуть эти деньги в бюджет.