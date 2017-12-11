Оператор связи Tele2 создал автоматизированную платформу MVNE (mobile virtual network enabler), которая позволит любым сторонним компаниям запускать собственных виртуальных мобильных операторов на базе сети Tele2.

MVNE-платформа представляет собой набор стандартных телеком-систем: биллинг, CRM, front-интерфейсы и другие компоненты. Это решение облегчит создание виртуальных операторов компаниям, которые не обладают собственной инфраструктурой. При этом новая платформа позволяет реализовать MVNO-проекты в кратчайшие сроки с минимальными затратами.

В России виртуальные операторы занимают 2,6% телеком-рынка по количеству клиентов. По прогнозам аналитиков, этот показатель увеличится до 14—15% к 2022 году. Бурному росту MVNO-сегмента способствуют собственные виртуальные операторы связи «Ростелекома», Сбербанка, «ТрансТелекома» и MTT. Только у «Ростелекома» число клиентов по итогам III квартала 2017 года превысило 700 тыс. человек. Запустить свои MVNO-проекты с Tele2 готовятся Тинькофф Банк, Virgin Connect, DannyCall, «Центр2М», «МС-СпецТелеком», LycaMobile и MCN Telecom. Помимо этого, на 2018 год уже запланировано создание более десяти новых виртуальных операторов.

