Проинвестбанк уменьшил ставки по депозитам юрлиц.

По «Депозиту активного пользователя» ставки снижены на 0,5 процентного пункта для юридических лиц и на 0,1 п. п. для индивидуальных предпринимателей. Теперь его можно открыть под 5,5—6,5% годовых юрлицам и под 4,3—5,3% индивидуальным предпринимателям. Срок депозита — 400 дней. Первоначальный взнос — 50 тыс. рублей. Возможно пополнение. Минимальная сумма пополнения — 30 тыс. рублей. Частичное снятие возможно в пределах сумм пополнения, минимальная сумма снятия — 10 тыс. рублей. Выплата процентов — ежеквартально.

По «Депозиту стабильных накоплений» ставки уменьшились на 0,15—0,5 п. п. для юридических лиц и на 0,1—1,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей. Теперь средства размещаются под 6,5—8% годовых для юрлиц и под 5,8—6,9% годовых для индивидуальных предпринимателей. Срок депозита — от одного дня до двух лет. Первоначальный взнос — 100 тыс. рублей. Возможно пополнение депозита. Минимальная сумма пополнения — 30 тыс. рублей. Частичное снятие средств с депозита возможно в размере не более 10% от первоначальной суммы. Выплата процентов — в конце срока, при сроке 100 дней — ежеквартально.

По депозиту «Лови момент» ставки сократились на 0,2 п. п. для юрлиц и на 0,4 п. п. для индивидуальных предпринимателей. Срок — 370 дней. Лестничное начисление процентов, средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения теперь составляет 8,6% и 8,1% годовых соответственно. Сумма — 500 тыс. рублей. Пополнение запрещено. Частичное снятие — не более 20% от суммы депозита. Выплата процентов происходит ежемесячно.