Федеральный бюджет России получит около 22—24 млрд долларов дополнительных доходов от нефти в 2018 году, если цены на нее будут находиться на уровне 50 долларов. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

«Дополнительные 10 долларов (сверх заложенных в бюджете 40 долларов за баррель. — Прим. ред.) дадут порядка 22—24 миллиардов долларов дополнительных доходов [в бюджет РФ]», — сказал Колычев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что каждые дополнительные 10 долларов в цене нефти дают дополнительных нефтегазовых экспортных доходов порядка 32—33 млрд долларов, а через налоговую систему изымается приблизительно две трети от этой суммы.

В закон о бюджете также заложен переход с 2018 года на новое бюджетное правило. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.