Лондонский арбитраж обязал Олега Дерипаску выплатить почти 100 млн долларов экс-председателю Внешэкономбанка Владимиру Чернухину, признав его совладельцем «Трехгорной мануфактуры», пишет Forbes.

Как выяснил Forbes, у «Трехгорной мануфактуры» может быть еще один владелец: проживающий в Лондоне Виктор Чернухин, бывший замминистра финансов в правительстве Михаила Касьянова и глава Внешэкономбанка в 2002—2004 годах. Он судится с Дерипаской — информация о его притязаниях на мануфактуру есть в материалах Высокого суда Лондона. Forbes выяснил обстоятельства конфликта.

«Базовый элемент» Олега Дерипаски приобрел «Трехгорную мануфактуру» в 2002 году. Уже в 2003-м был разработан план по застройке земельного участка на берегу Москвы-реки площадью 12 га, который занимала фабрика. На месте «Трехгорной мануфактуры» планировалось построить до 500 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Однако московская мэрия отказывалась согласовывать перенос ткацкого производства на новое место.

Чернухин утверждает, что был партнером Дерипаски и владел 50% в кипрской компании Navio Holdings, которой до сих пор принадлежит «Трехгорная мануфактура». Доля Чернухина в Navio была оформлена на его гражданскую жену Лолиту Данилину — она возглавила «Трехгорную мануфактуру» после ее приобретения структурами «Базэла». В 2004 году Чернухин был уволен из ВЭБа и перебрался в Лондон, весной 2005-го его взаимоотношения с Дерипаской были оформлены акционерным соглашением. Связаться с Чернухиным и уточнить детали партнерства не удалось.

Вскоре отношения Чернухина с Дерипаской и Данилиной испортились. В 2010 году бывшие партнеры встретились в Давосе, где Дерипаска якобы пообещал выкупить долю Чернухина в Navio за 100 млн долларов, но так и не сделал этого. Чернухин обратился в Международный арбитражный суд в Лондоне, обвинив Дерипаску в недружественном поглощении «Трехгорной мануфактуры». Летом 2017 года суд встал на сторону Чернухина и обязал Дерипаску выплатить экс-главе ВЭБа 95,2 млн долларов. В пресс-службе «Базового элемента» заявили Forbes, что не согласны с этим решением и уже оспорили его в Высоком суде Лондона: жалоба будет рассматриваться в конце 2018 — начале 2019 года, исполнение решения арбитража пока приостановлено.

«В рамках спора господин Чернухин заявляет, что, находясь на государственном посту и будучи заместителем министра финансов РФ и председателем ВЭБа тем не менее являлся теневым акционером «Трехгорной мануфактуры», — сообщили в пресс-службе «Базового элемента». — Однако партнером структур «Базового элемента» по указанному проекту был не он, а его бывшая гражданская жена Лолита Данилина, что и подтверждается документами. При этом Лолита Данилина, имеющая хороший опыт в текстильном бизнесе, долгое время занималась операционным управлением предприятием. В настоящее время с целью защитить свои имущественные интересы госпожа Данилина также подала иск против Владимира Чернухина в Высокий суд Лондона».