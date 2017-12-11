Взрыв на Манхэттене связан с терроризмом, заявил начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

«Примерно в 7:20 утра (15:20 мск. — Прим. ред.) имел место связанный с терроризмом инцидент в подземке на 42-й улице между 7-й и 8-й авеню», — заявил О'Нил.

СМИ со ссылкой на полицейский источник сообщают, что подозреваемый серьезно пострадал, но выжил при взрыве самодельного взрывного устройства. Общее число пострадавших составило четыре человека. Взрыв прогремел у автобусной станции на Манхэттене.

Полиция установила личность человека, который, предположительно, устроил взрыв в Нью-Йорке, сообщает Fox News. «У меня есть имя подозреваемого, но я не хочу называть его сейчас. Главное, что его знает полиция. Это 37-летний мужчина из Бруклина», — сообщил в прямом эфире корреспондент телеканала с места событий. Ведущие поинтересовались, родился ли этот человек в Бруклине. Корреспондент ответил только, что у мужчины «иностранное имя».

Позднее Fox News со ссылкой на местные власти передал, что подозреваемый жил в США по меньшей мере семь лет. По данным газеты New York Post, он может быть выходцем из Бангладеш.

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили РИА Новости, что пока не располагают данными о том, ранены ли россияне.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о произошедшем. Расследованием занимаются полиция и ФБР. Устанавливается, действовал мужчина в одиночку или у него были соучастники.

По данным СМИ, преступник с самодельным взрывным устройством, прикрепленным к телу, пытался пройти на станцию метро, но его задержали. Обстоятельства, приведшие к взрыву, пока неизвестны. Тип бомбы не установлен.