Внешнеторговый оборот России в январе — октябре 2017 года составил 471,1 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 25%. Такие данные таможенной статистики приводит Федеральная таможенная служба РФ.

Российский экспорт за отчетный период составил 287 млрд долларов (плюс на 25,5% по сравнению с январем — октябрем 2016 года), импорт — 184,1 млрд (плюс 24,3%).

Таким образом, положительное сальдо торгового баланса достигло 102,9 млрд долларов, что на 22,3 млрд больше, чем за первые десять месяцев 2016 года.



Основная статья российского экспорта — топливно-энергетические товары (64,8% в структуре экспорта в дальнее зарубежье и 33% в экспорте в страны СНГ за десятимесячный период).

В импорте из дальнего зарубежья крупнейшая доля приходится на машины и оборудование (51,2%). В импорте из стран СНГ на продовольственные товары и сырье для их производства приходится 22,6%, на машины и оборудование — 21,7%.