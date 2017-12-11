Крымский отель Mriya Resort & Spa назвали лучшим в мире курортным комплексом для отдыха (World's Leading Leisure Resort). Финальная церемония вручения премии World Travel Awards — профессиональной награды в сфере туристического рынка — прошла во Вьетнаме. Строительство комплекса финансировалось Сбербанком и обошлось в 300 млн долларов. Сбербанк — единственный владелец Mriya Resort & Spa. Для финучреждения это большой социальный проект, который начинался еще до крымских событий 2014 года, заявил «Ведомостям» генеральный директор отеля Грант Бабасян.



Mriya Resort & Spa завоевывает мировую премию впервые. Его конкурентами по номинации были курорты Atlantis The Palm в Дубае, Casa de Campo в Доминиканской Республике, итальянский Forte Village Resort и Hyatt Regency Sharm El Sheikh Resort в Шарм-эш-Шейхе в Египте. «Тенденция роста уровня сервиса прослеживается во всех отелях России, в частности и в Крыму. Крым как туристическое направление еще раскроет свой потенциал. Полуостров поистине удивительный, здесь удачно сочетаются все необходимые для отдыха и лечения условия: климат, море, лечебные воды и грязи. Это наши преимущества, и мы активно используем их при оздоровлении гостей в нашем медицинском центре», — объясняет успех курорта Бабасян.



По его словам, за три года работы курорта его посетили более 100 тыс. гостей. Средняя загрузка Mriya Resort в 2016 году составила 83%, по итогам прошедшего года отель вышел в операционную прибыль, отметил Бабасян в интервью «Ведомостям».

Mriya Resort & Spa открыт в 2014 году. Он занимает территорию в 27 га, на которой, помимо санаторно-курортного комплекса на 422 номера и вилл, будет построен винно-дегустационный комплекс, включающий винодельню, школу сомелье, школу виноделия, винный ресторан и сыроварню. Концепцию и детали проекта Mriya Resort & Spa разрабатывал знаменитый британский архитектор сэр Норман Фостер, победитель Императорской и Притцкеровской премий.

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году, награды присуждаются более чем в 100 номинациях. Сначала номинантов отбирают онлайн-голосованием, затем лучших выбирает жюри, состоящее из профессионалов туристической отрасли, представителей профильных СМИ и публики. Первичную заявку на участие в премии отели и другие участники подают самостоятельно.