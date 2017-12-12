Согласно индексу Банки.ру средняя ставка по необеспеченным нецелевым кредитам наличными в российских банках на 5 декабря 2017 года составила 20,5% годовых.

По сравнению с прошлым кварталом изменения незначительны, размер снижения составил 0,13 процентного пункта.

Значение индекса по кредитным картам (в том числе по дебетовым картам с овердрафтом) за прошедший квартал снизилось на 0,42 п. п. и теперь находится на отметке 28,84% годовых.

«В течение года наблюдалось постепенное снижение ставки как по кредитам наличными, так и по кредитным картам. Значение индекса по сравнению с 5 декабря 2016 года уменьшилось на 3,24 процентного пункта и 1,72 процентного пункта соответственно», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Индекс представляет собой средний размер процентных ставок по кредитам, которые выдаются в рублях банками РФ, входящими в топ-30 по портфелю кредитов физическим лицам, без залога и поручительства на любые цели. При расчете показателя не учитываются ставки по кредитам, которые могут быть предоставлены на заявленных условиях только «своим» клиентам (зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам компаний-партнеров и т. д.), а также бюджетникам и пенсионерам. Смотреть график.