Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Левобережный» на уровне «ruВВВ+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.



«Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели рентабельности бизнеса (по РСБУ за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года рентабельность собственного капитала составила 24,7%) в сочетании с высоким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (199% за III квартал 2017 года), а также низкий уровень концентрации крупных кредитных рисков (на 1 ноября 2017 года крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составляют 14,7%; значение норматива Н6 составляет 16,6%)», — отмечается в сообщении.

По мнению RAEX, негативно на рейтинг банка влияет ухудшение краткосрочной ликвидной позиции финучреждения, вызванное изменением структуры и срочности межбанковских кредитов (размещением высоколиквидных активов на срок от двух до семи дней), а также наращиванием кредитования физическими лицами (на 1 ноября 2017 года доля высоколиквидных активов в привлеченных средствах составила 10,4% при среднемесячном уровне в 16,9% за последние 12 месяцев).

Давление на рейтинг банка «Левобережный» также оказывают невысокое качество кредитного портфеля (на 1 ноября 2017 года доля просроченной ссудной задолженности в корпоративном кредитном портфеле — 7,8%, в розничном кредитном портфеле физлиц — 3,7%, доля ссуд IV—V категорий качества в совокупном кредитном портфеле составляет 10,4%) и значительный объем розничного кредитного портфеля физлиц, выданного без обеспечения.