Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Левобережный» на уровне «ruВВВ+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.
«Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели рентабельности бизнеса (по РСБУ за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года рентабельность собственного капитала составила 24,7%) в сочетании с высоким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (199% за III квартал 2017 года), а также низкий уровень концентрации крупных кредитных рисков (на 1 ноября 2017 года крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составляют 14,7%; значение норматива Н6 составляет 16,6%)», — отмечается в сообщении.
По мнению RAEX, негативно на рейтинг банка влияет ухудшение краткосрочной ликвидной позиции финучреждения, вызванное изменением структуры и срочности межбанковских кредитов (размещением высоколиквидных активов на срок от двух до семи дней), а также наращиванием кредитования физическими лицами (на 1 ноября 2017 года доля высоколиквидных активов в привлеченных средствах составила 10,4% при среднемесячном уровне в 16,9% за последние 12 месяцев).
Давление на рейтинг банка «Левобережный» также оказывают невысокое качество кредитного портфеля (на 1 ноября 2017 года доля просроченной ссудной задолженности в корпоративном кредитном портфеле — 7,8%, в розничном кредитном портфеле физлиц — 3,7%, доля ссуд IV—V категорий качества в совокупном кредитном портфеле составляет 10,4%) и значительный объем розничного кредитного портфеля физлиц, выданного без обеспечения.
ПАО «Банк «Левобережный» — динамично развивающийся банк Новосибирской области, один из крупнейших в регионе. Основные направления деятельности — розничное и корпоративное кредитование, операции на валютном рынке и с пластиковыми картами, привлечение средств граждан во вклады. Банк обслуживает местные муниципальные компании и структуры. Основным источником фондирования финучреждения выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день основными бенефициарами «Левобережного» являются председатель совета директоров Дмитрий Яровой (59,34%), его сыну, члену совета директоров Александру Яровому принадлежит 7,33% акций банка, пакет в 13,33% числится за кипрской компанией Ratto Holdings Limited (принадлежит фонду инвестиций в финансовый сектор RenFin II, бенефициар — гражданка Великобритании Элизабет Френсис), у членов совета директоров Вячеслава Перцева и Михаила Робканова по 6,67%, Ирина Шелестова владеет 6,28%, доля миноритариев составляет 0,38%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 49,18 млрд рублей (101-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,99 млрд, кредитный портфель — 30,81 млрд, обязательства перед населением — 27,57 млрд.