Агентство по страхованию вкладов 11 декабря направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Балтика» его бывших председателя правления Оксаны Черняк, члена совета директоров Галины Роговец, а также членов правления Веры Тышланговой и Олега Клепикова в общем размере 11 млрд 81,9 млн рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Напомним, банк «Балтика» утратил лицензию 24 ноября 2015 года и был признан банкротом в феврале 2016-го.

В результате проверки обстоятельств банкротства банка конкурсный управляющий, функцию которого выполняет АСВ, выявил признаки преднамеренного банкротства. В частности, установлено, что на протяжении двух лет до отзыва лицензии контролировавшие банк лица совершали действия по безвозмездному отчуждению его ликвидных активов, а также замещению их на невозвратную ссудно-вексельную задолженность технических юридических лиц. Кроме того, бывшее руководство не передало временной администрации и впоследствии конкурсному управляющему оригиналы документов по ряду сделок, ухудшивших финансовое положение банка, следует из сообщения АСВ.



Указанные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, отмечает агентство.