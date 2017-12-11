Торги на российском фондовом рынке в понедельник завершились положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс Мосбиржи вырос на 2,07% и составил 2 148,6 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,22% до 1 144,35 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 2,78%, «Газпрома» — на 1,05%, «АЛРОСы» — на 0,27%, Московской биржи — на 0,95%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,15%.

«Отечественные бенчмарки рынка акций Мосбиржи и РТС в понедельник, 11 декабря, выросли на 1% в среднем. В результате индекс Мосбиржи закрывает сегодняшние торги отметкой 2 125 пунктов, а индекс РТС финиширует в районе 1 130 пунктов. Курс доллара США продолжает колебания в актуальном для себя диапазоне 59—59,5 рубля за доллар. Курс евро на Московской бирже тем временем в соответствии с динамикой евро к доллару США стабилизируется в промежутке 69,5—70 рублей за евро», — констатирует ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.



