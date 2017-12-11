Фактический возврат в федеральный бюджет 85 млрд рублей, потраченных на поддержку «ФК Открытие», Бинбанка и Генбанка через ОФЗ, произойдет после внесения поправок в бюджет в 2018 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Платить будет АСВ (Агентство по страхованию вкладов. — Прим. ред.). Наши расчеты были и будут через АСВ. Любая выплата потребует изменений в закон о бюджете, ничего не может произойти, пока их не будет. Поэтому сейчас определим схему, посчитаем сумму, впишем в бюджет, и только после этого будет решение наблюдательного совета АСВ в 2018 году. Схема будет реализована во время принятия весенних поправок в федеральный бюджет 2018 года», — сказал Моисеев.

Он отметил, что Минфин рассчитывает вернуть указанную сумму целиком.

СП: федбюджет может потерять 85 млрд рублей из-за докапитализации банковского сектора Потери федерального бюджета из-за санации трех банков, которые ранее были докапитализированы через облигации федерального займа, могут составить порядка 85 млрд рублей при отсутствии согласованного финансовыми властями решения об источнике возмещения этих средств. Об этом сообщили в Счетной палате РФ, где были рассмотрены итоги использования кредитными организациями субординированных займов в форме ОФЗ, полученных через Агентство по страхованию вкладов. Ежеквартальный мониторинг СП охватывает все кредитные организации, получившие ОФЗ от АСВ: по состоянию на 1 октября 2017 года это 29 банков.

«ФК Открытие», Бинбанк и Генбанк участвовали в госпрограмме докапитализации банков через ОФЗ и в 2015 году получили на эти цели почти 85 млрд рублей через АСВ. Эти деньги учтены как субординированные кредиты. Сейчас все три банка находятся на санации, при которой субординированные кредиты переводятся в капиталы банков, после чего доля АСВ может быть размыта, так как перед допэмиссией капиталы банков сокращаются до рубля.

Ранее совет директоров АСВ уже принял решение конвертировать субординированный кредит, выделенный Генбанку на докапитализацию, в акции кредитной организации. По остальным двум банкам аналогичные решения пока не приняты.