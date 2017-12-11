Авиасообщение между Москвой и Каиром может быть возобновлено в феврале 2018 года, соответствующий протокол РФ готова подписать уже в ближайшие дни. Об этом журналистам заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

«Дам осторожный прогноз: в начале февраля», — ответил министр на вопрос, когда может возобновиться авиасообщение между Москвой и Каиром. По словам Соколова, срок подписания соответствующего межправительственного протокола «зависит в первую очередь от египетской стороны».

«Мы будем готовы это сделать уже на этой неделе», — сказал министр.

Он добавил, что пока речь идет только об одном направлении регулярного авиасообщения — между столицами. Отвечая на вопрос, какие компании будут осуществлять перевозки, Соколов предположил, что с египетской стороны это, очевидно, будет EgyptAir. «У нас на этой линии работала компания «Аэрофлот», — сказал глава Минтранса.

При этом Соколов подчеркнул, что «сначала должны быть (даны) соответствующие полномочия, а потом уже компании будут принимать решения».

