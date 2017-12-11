Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин на министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) призвал членов организации сделать мировую торговлю свободной от санкций и заявил, что санкции — одна из самых агрессивных форм защиты внутреннего рынка.

«В последние несколько лет мы столкнулись с ростом одной из самых агрессивных форм протекционизма, я имею в виду санкции. Сейчас у нас достаточно свидетельств, которые доказывают, что одна из причин санкций против партнеров по ВТО — это защита своих компаний и преференции для них на внутреннем рынке. Мы должны сделать мировую торговую систему свободной от этого оскорбительного явления», — сказал министр в своем выступлении.