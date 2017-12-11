В Мурманской области вынесен обвинительный приговор в отношении группы лиц, двое из которых — бывшие сотрудники регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Фигурантам инкриминируется покушение на хищение более чем 1 млрд рублей (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что один из злоумышленников, согласно отведенной подельниками роли, приобрел поддельные векселя на сумму 1 млрд рублей, при этом гарантом якобы выступал один из крупнейших банков. В дальнейшем, реализуя преступный умысел, трое обвиняемых предъявили сотруднику банка подложные документы с целью обналичивания векселей. Довести задуманное до конца и получить денежные средства злоумышленники не смогли, так как их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования уголовного дела было проведено более 100 следственных действий, в том числе за пределами Мурманской области, допрошено более 40 человек.



Приговором Октябрьского районного суда Мурманска трое подсудимых признаны виновными по вышеуказанным статьям и приговорены к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.