Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск просел на 2 копейки и составил 59,11 рубля. Курс евро повысился на 9 копеек, остановившись на отметке 69,74 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,33 рубля, минимальный — 59,11. Всего за торговый день совершены 16 208 сделок на 1 млрд 780 млн 65 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,97 рубля, минимальный — 69,66. Всего за торговый день совершена 2 751 сделка на 154 млн 819 тыс. евро.