Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным определение Арбитражного суда Москвы о принятии к производству заявления ЦБ о признании банка «Югра» банкротом, передает корреспондент RNS. Представители учредителей «Югры» ранее обжаловали определение суда первой инстанции, посчитав, что Центробанк при обращении в суд допустил нарушения.

«Суд постановил определение Арбитражного суда города Москвы от 14 августа 2017 года оставить без изменения», — сказал судья.

14 августа арбитраж принял к рассмотрению заявление Банка России о признании банкротом банка «Югра», лишившегося лицензии 28 июля.

Представители учредителей «Югры» обжаловали принятие судом заявление ЦБ. «Заявление о признании должника банкротом может быть принято к производству, только если после отзыва лицензии стоимость его имущества и активов недостаточна для исполнения обязательств согласно заявлению. В заявлении (ЦБ. — Прим. ред.) все данные по финансовому состоянию организации приведены на 22 июля, тогда как отзыв лицензии произошел 28 июля. Все данные должны были также производиться на 28 июля 2017 года», — сказал представитель учредителей банка «Югра» в суде.

Он также отметил, что учредители банка являются участниками процесса и имеют право на обжалование определений суда первой инстанции.

Представители Банка России сообщили суду, что все необходимые документы по банкротству банка «Югра» были представлены в арбитраж, у суда первой инстанции отсутствовали основания для отказа от принятия заявления ЦБ.

10 июля в банк «Югра» была введена временная администрация, 28 июля кредитная организация лишилась лицензии. ЦБ отмечал, что деятельность банка «основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации за счет привлеченных денежных средств физических лиц посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов».